Svakere inntekter for Okea

Okea hadde driftsinntekter på 1.332 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 1.513 millioner kroner i første kvartal.

Selskapet hadde i perioden en nettoproduksjon på 16.039 fat oljeekvivalenter pr. dag, mot 14.908 fat oljeekvivalenter pr. dag i første kvartal.

Nettoproduksjonen i kvartalet fordelte seg på 10.888 fat oljeekvivalenter pr dag med væske og 5.151 fat oljeekvivalenter pr dag med gass. Solgte volumer i kvartalet var på 15.957 fat oljeekvivalenter pr. dag, sammenlignet med 15.444 fat i perioden før.

Okea hadde i kvartalet en realisert væskepris på 100,3 dollar pr. fat oljeekvivalenter (89,6) mens realisert gasspris var på 82,4 dollar pr. fat (189,8).

Selskapet trekker frem at de bruker finansielle derivater for å håndtere eksponeringer mot svingninger i råvarepriser.

Ved utgangen av kvartalet hadde Okea solgt forward 30 prosent av netto eksponering etter skatt for naturgass for tredje kvartal 2022 til en gjennomsnittspris på 275 pence pr termiske enhet, 30 prosent for fjerde kvartal 2022 til en gjennomsnittspris på 349 pence pr termiske enhet og 10 prosent for første kvartal 2023 til en gjennomsnittlig pris på 317 pence pr termiske enhet.

(TDN Direkt)