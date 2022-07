TechnipFMC har signert en intensjonsavtale med Equinor Energy do Brazil, et datterselskap av Equinor, for en integrert forprosjektering og design (FEED)-kontrakt på BM-C-33-prosjektet offshore Brasil, ifølge en melding tirsdag kveld.

Studien vil fullføre den tekniske løsningen for den foreslåtte gass- og kondensatutbyggingen før Equinor tar endelige investeringsbeslutning.

FEED-studien inkluderer en opsjon for å gå videre med en direkte tildeling til TechnipFMC for den integrerte Engineering, Procurement, Construction and Installation (iEPCI)-fasen av prosjektet. EPCI-kontrakten vil dekke hele undervannssystemet og vil være «major», som betyr at den potensielle kontrakten vil ha en verdi på over 1,0 milliarder dollar.

TDN Direkt