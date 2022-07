EU-parlamentet sier ja til å «grønnmerke» gass

Forslaget har splittet EU-parlamentet og ble i juni stemt ned av komiteene for miljø- og finanssaker. Onsdag var det oppe til plenumsvotering, hvor det altså fikk støtte fra et flertall av parlamentsmedlemmene.

Dermed er EU-parlamentet enig med EU-kommisjonen i at gass og kjernekraft under visse forutsetninger kan anses som miljøvennlig energi i EUs såkalte taksonomi. Dette er en omfattende ordning for å styre investeringer i bærekraftig retning.

Forslaget er svært kontroversielt, og både miljøvernere og flere EU-land har gått sterkt imot det. Ordningen kan få stor betydning for olje- og gassnæringen i Norge, som eksporterer store mengder gass til EU.

NTB