Kvinnelig duo fikk toppjobber i Otovo

NORGE-SJEF: Silje Gjeraker i Otovo. Foto: Otovo

Silje Gjeraker begynner i Otovo som daglig leder i Norge, mens Vida Wachtmeister overtar stillingen som daglig leder i Sverige, går det frem av en børsmelding torsdag.

Gjeraker og Wachtmeister vil rapportere til Paulina Ackermann som er administrerende direktør for Nord-Europa. De tiltrer sine stillinger fra 1. september.

Gjeraker har vært driftssjef og leder for kunde- og partneropplevelse de siste tre årene for Wolt, mens Wachtmeister har vært landssjef for Sverige og Danmark i PlusDental.

TDN Direkt