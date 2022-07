Storbritannia deler ut 7GW havvind i ny kjempeauksjon

Torsdag ble resultatene av en fjerde auksjonsrunde for fornybar energi i Storbritannia annonsert.

Totalt ble det tildelt contracts-for difference-kontrakter (CfD) for 11 GW fornybar energi i Storbritannia, det skal ifølge myndighetene være nok til å genere kraft til 12 millioner britiske hjem. For første gang siden 2015 var også landbasert vind og solkraft inkludert i en auksjonsrunde, skriver det britiske nærings -og energidepartementet i en pressemelding.

Med smått og stort, på tvers av alle teknologier, skal 93 ulike prosjekter ha fått en CfD-kontrakt. Det er flere enn de tre foregående rundene til sammen.

Contracts for Difference er 15-årige privatrettslige kontrakter mellom utbyggere av fornybar energi og Low Carbon Contracts Company (LCCC), et statlig eid selskap som forvalter CfD-er på armlengdes avstand fra myndighetene.

Havvinddominans

Det ble delt ut såkalte CfD-kontrakter til fem ulike havvindprosjekter på totalt 7 gigawatt (GW).

Blant kontraktene som ble tildelt fikk Ørsted tilslag på Hornsea 3, som på drøyt 2,8 gigawatt dermed trolig blir den største enkeltparken i verden når den står ferdig.

De andre selskapene som fikk tildelt CfD-kontrakter til sine havvindprosjekter i denne runden var Scottish Power (East Anglia 3) , Vattenfall (Norfolk Boreas), Ocean Winds (Moray West) og ESB/Redrock (Inch Cape). Av de aktuelle prosjektene var det kun SSE og Totals Seagreen 1A og 500 MW som ikke fikk tilslag i tillegg til noen mindre demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind.

Et flytende havvindprosjekt som fikk grønt lys var imidlertid TwinHub på 32 MW til svenske Hexicon og partneren Bechtel. Tildelingen sender Hexicon som er notert på Nasdaq First North selskapet opp vel 15 prosent.

«Av turbinleverandørene opprettholder Siemens Gamesa tilsynelatende sin markedsandel, og er allerede foretrukket leverandør for East Anglia 3, Norfolk Boreas og Moray West. Inch Cape og Hornsea 3 har ikke annonsert turbinleverandører ennå, men vi forventer at dette og leverandørkjeden for øvrig fastsettes snart,» skriver Paretos energianalytikere i en oppdatering.

Av selskaper på Oslo Børs som kan dra nytte av kontraktene som er delt ut peker meglerhuset på Aker Solutions som sammen med Siemens Energy er foretrukket leverandør av HVDC-plattformer til East Anglia 3. Til samme prosjekt er også Seaway 7 utpekt som fortrukket leverandør. Cadeler skal på sin side stå for installasjon av turbinene på Moray West.