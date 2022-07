Tung norsk trio i gang i Brasil

Scatec iverksetter byggeaktiviteter sammen med Equinor og Hydro Rein for solenergiprosjektet Mendubim i delstaten Rio Grande do Norte i Brasil, et av de største energiproduserende landene i verden, går det frem av en børsmelding fredag.

Estimert totalt capex for prosjektet er 430 millioner dollar som skal finansieres av en blanding av såkalt non-recourse prosjektgjeld og egenkapital fra partnere. Finansiell sluttføring og første utbetaling av prosjektfinansieringsgjeld er forventet innen utgangen av 2022.

Selskapene har signert en 20-årig kraftkjøpsavtale (PPA) i dollar med Alunorte for omtrent 60 prosent av forventet kraft produsert. Resterende vil bli solgt i det brasilianske kraftmarkedet.

Solenergiprosjektet på 531 MW er Scatecs andre i Brasil. Alle de tre partnerne har en økonomisk eierandel på 33,3 prosent i prosjektet.

(TDN Direkt)