– Hver sell-off er en kjøpsmulighet

Analytikere strides om den videre utviklingen for oljeprisen. Citigroup spår at oljeprisen kan falle til 45 dollar fatet innen enden av neste år, mens Goldman Sachs tror på 140 dollar fatet innen sommeren.

Sistnevnte har nå fått selskap av den kontroversielle hedgefondforvalteren Kyle Bass i Hayman Capital.

– Hvis du ser på hva vi har gjort, så har vi tatt de strategiske oljereservene ned til under 5 dager av global etterspørsel, og mindre enn 24 dager av USAs etterspørsel alene. Lagrene er lavere i dag enn i 1985 i nominelle tall, og tenk på hvor mye økonomien og oljeforbruket har vokst siden det, sa Bass til CNBC.

BULL PÅ OLJE: Kyle Bass, grunlegger av Hayman Capital Management, Foto: Bloomberg

Oljeprisen har falt 13 prosent den siste måneden, og et fat Nordsjøolje handles i skrivende stund for 105,09 dollar, opp over 30 prosent så langt i år. Forvalteren tror oljeprisen skal til nye høyder, og peker på at fortsatt ikke investeres tilstrekkelig i ny kapasitet.

– Vi har satt oss selv i en virkelig kinkig situasjon på kort sikt. Vi har ikke løst tilbudsproblemet og global etterspørsel er uelastisk, så den vil fortsette å vokse. Derfor bør hver nedgang kjøpes med alt du har, for vi kommer til å se 150 og 200 dollar fatet i løpet av de neste årene, fortsatte Bass til CNBC.

Der hvor Citigroup tror at skiferoljen i USA kan vokse med opp til 10 millioner fat i løpet av de neste årene, tror Jeff Currie i Goldman Sachs at ny kapasitet tilsvarende Saudi Arabias ikke vil komme så lett. Han, som Bass tror det investeres for lite i sektoren.

– Kjernen i vårt positive syn på energi og råvarer generelt handler om at det investeres for lite, og det er mer gjeldende i dag enn for både to og tre uker siden, sa han til CNBCs Squawk Box.

– Analysen vår har ikke endret seg, og vi tror oljeprisen skal opp mot 140 dollar i løpet av sommeren, sier analysesjefen til CNBC for en uke siden.