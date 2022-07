Ber Europa forberede seg på gass-stans

Russlands gassleveranser til Europa har blitt betydelig begrenset etter invasjonen av Ukraina. Nå forbereder en av de viktigste økonomiene på kontinentet seg for totalstans av Russisk gass.

«Vi må forberede oss på en totalstans av Russisk gass. Det er det mest sannsynlige scenarioet», sa Le Maire under en konferanse søndag, ifølge Bloomberg News.

Finansmisteren sa videre at Frankrike må trå varsomt med gassforbruket, bygge opp lagre, begrense tregheten i utvikling av fornybar energi, og akselerere programmet for bygging av nye atomreaktorer.

EU-landene vil diskutere energiberedskapen på et krisemøte 26. juli, for å sikre at det finnes nok gassreserver for å komme seg gjennom etterspørselstoppene. Industrien har varslet at vinteren kan bli tøff dersom Russland begrenser eksporten av gass.

Vedlikehold

Mandag skal den viktige gassrørledningen Nord Stream 1 ut i en vedlikeholdsperiode på 10 dager. Tyskland og deres allierte forbereder seg på at Russland vil bruke muligheten til å kutte gassen for godt, skriver Bloomberg.

Dersom Russland signaliserer at Nord Stream ikke settes i drift som planlagt, vil trolig myndighetene i Tyskland sette i gang krisetiltak som rasjonering og krisepakker til selskaper. Konsekvensene vil kunne sette Europa i resesjon, og vil gi smitteeffekter over hele kontinentet, skriver nyhetsbyrået.