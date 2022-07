Equinor kjøper amerikansk energilagringsselskap

Equinor har inngått avtale om å kjøpe hele det USA-baserte energilagringsselskapet East Point Energy LLC.

Det fremgår av en Equinor-melding tirsdag.

Oppkjøpet støtter opp under Equinors ambisjon om å være et ledende selskap i energiomstillingen, og gir selskapet en plattform for å utvide energitilbudet i USA, opplyses det.

Privateide East Point Energy har hovedkontor i Charlottesville, Virginia, og har i dag en portefølje på til sammen 4,1 GW med batteriparkprosjekter av tidlig og medium modenhet, hvor hovedvekten av prosjektene er på den amerikanske østkysten. Ytterligere vekstpotensial utover nåværende portefølje er også identifisert.

– Med kjøpet av East Point Energy tar Equinor steget inn i kraftmarkedet i USA med energilagring. Det vil sette oss i stand til å realisere ytterligere muligheter vi ser innen fornybart i USA, skape verdi fra svingninger i kraftmarkedene, og levere pålitelige tjenester med økt stabilitet til kraftnettet, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor.

Equinor ser at batterier og lagring av strøm kan gi lønnsomme muligheter i utvalgte kraftmarkeder. Dette er basert på mulighetene dette gir for fleksibilitet samt energihandel og tjenester gjennom Danske Commodities, heleid av Equinor, opplyses det.

– Vi ser fram til å samarbeide med East Point Energy for å bygge en portefølje av batteriparker i USA. Dette styrker og utvider vårt eksisterende fornybartilbud i USA, som omfatter de omfattende havvindprosjektene Empire Wind og Beacon Wind, sier Siri Espedal Kindem, direktør for Equinor Renewables US.

Transaksjonsavtalene ble inngått 9. juli og transaksjonen planlegges å bli sluttført i tredje kvartal 2022.

TDN Direkt