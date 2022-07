– Uten russisk olje kan prisen gå til 140 dollar fatet

Den begrensede tilførselen av russisk olje på de internasjonale markedene har sørget for høye og volatile oljepriser i 2022: Prisen på et fat Brent-olje er opp omtrent 40 prosent siden juli i fjor, og har de siste månedene vært både over 125 og under 100 dollar. Denne situasjonen kan forverres i nærmere fremtid dersom den Europeiske Unionens forslag om å forby forsikringer for alle tankskip som frakter russisk olje blir stående alene.

Pristak

G7-landene har gått etter Putins penger for å få en slutt på krigen, noe som i slutten av juni resulterte i at Russland misligholdt sin statsgjeld for første gang på et hundreår. Men skyhøye energipriser gjør at også de vestlige landene blir straffet som følge av krigen, og G7-landene ser etter muligheter for import av russisk energi uten at Putin profiterer på sin egen krig.

Dette skjer samtidig som at EU gjør seg klare til å forby maritim forsikring på tankskip som frakter russisk olje, i et forsøk på å kvele Russlands handelsinntekter.

Amerikanske politikere er redde for at dette tiltaket vil føre til en resesjon, og foreslår ovenfor G7-landene å godta forsikring av transporten dersom oljen blir solgt til en rabatert pris. De ønsker altså en pris som dekker Russlands marginale produksjonskostnader slik at Moskva fortsetter å eksportere olje, men ikke så høy at oljen er med på å finansiere krigen. Og ifølge en ansatt i det amerikanske finansdepartementet er en slik ordning nødvendig for at oljeprisen ikke skal skyte i været, ifølge Reuters.

«Våre modeller viser at implementering av (EU-)sanksjonene uten prisunntaket kan føre til betydelige økninger i prisen på råolje, og potensielt sende den til rundt 140 dollar pr. fat.»

Ifølge tjenestemannen skal den amerikanske finansministeren Janet Yellen diskutere pristak-forslaget med den japanske finansministeren Shunichi Suzuki senere i dag.

Kan slå tilbake

Tamas Varga i PVM advarer om at et slikt pristak kan slå tilbake. Hun peker på at Putin for eksempel kan bestemme seg for å redusere energieksporten til mottakende asiatiske land som gjengjeldelse, noe som vil øke prisene ytterligere. Claudio Galimberti hos Rystad Energy har også kommentert pristak-forslaget.

«For det første er det ikke sikkert at Russland er villig til å selge sin olje til en rabatert pris, spesielt hvis prisen er nær produksjonskostnadene. En annen hindring er Kina, som på grunn av geopolitiske årsaker kan ha et ønske om å støtte Russland og derfor betale en høyere pris enn avtalt i den potensielle internasjonale enigheten,» skrev han i en oljerapport i juni.