OPEC ser høyere oljeetterspørsel i 2023

OPEC ser en global oljeetterspørsel på 102,99 millioner fat pr. dag i 2023. Det fremgår av OPECS månedsrapport for juli.

Anslaget for 2023 tilsvarer en etterspørselsvekst på 2,70 millioner fat sammenlignet med 2022. Oljeetterspørselsanslaget for 2022 er fortsatt på 100,29 millioner fat pr dag.

Høyere egenproduksjon

OPEC anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 13 OPEC-landene var 28,716 millioner fat pr. dag i juni, ned fra 28,482 millioner fat pr. dag måneden før. Det fremgår av OPECs månedsrapport for juli, der det vises til informasjon fra annenhåndskilder.

Saudi-Arabia har direkte kommunisert at produksjonen i juni var 10,646 millioner fat pr. dag, mot 10,538 millioner fat foregående måned. Tall fra sekundære kilder anslår at landets produksjon i juni var 10,585 millioner fat pr. dag, mot 10,425 millioner fat foregående måned.

Iran har ikke direkte kommunisert hva landets produksjon var i juni. Tall fra sekundære kilder anslår at landets produksjon i juni var 2,574 millioner fat pr. dag, fra 2,543 millioner fat foregående måned.

Irak har direkte kommunisert at landets produksjon var 4,515 millioner fat i juni, mot 4,470 millioner fat foregående måned. Tall fra sekundære kilder anslår at landets produksjon i juni var 4,434 millioner fat pr. dag, mot 4,416 millioner fat foregående måned.

Nigeria har direkte kommunisert at produksjonen i juni var 1,158 millioner fat pr. dag, fra 1,024 millioner fat i forrige måned. Ifølge de sekundære kildene var juni-produksjonen på 1,238 millioner fat pr. dag, fra 1,233 millioner fat foregående måned.

Venezuela har direkte kommunisert at landets produksjon i juni var 0,727 millioner fat pr. dag, mot 0,735 millioner fat foregående måned. Ifølge de sekundære kildene var juni-produksjonen 0,706 millioner fat pr. dag, fra 0,720 millioner fat foregående måned.

Libya har ikke direkte kommunisert landets produksjon i juni. Ifølge de sekundære kildene var Libyas produksjon i juni på 0,629 millioner fat pr. dag, fra 0,707 millioner fat fra foregående måned.

