Etablerer milliardfond for landbaserte vindparker

Bonheurs datterselskap Fred. Olsen Renewables (FORAS) har inngått avtaler som gir 480 millioner euro i egenkapitalfinansiering for tre eksisterende vindparker i Norge og Sverige og fremtidige vindparker på land i Storbritannia og Sverige, fremgår det av en børsmelding tirsdag.

Bonheur opprettet i november 2021 datterselskapet Fred. Olsen 1848, dedikert til teknologiutvikling innen fornybar energi.

FORAS vil fortsatt ha en 51 prosent eierandel i vindparkene, mens de øvrige 49 vil bli kjøpt opp av et investeringsfond. Fondets størrelse vil være 480 millioner euro, der Kommunal Landspensjonskasse (KLP), MEAG Munich ERGO AssetManagement GmbH (MEAG), og Keppel Corporation Limited (Keppel), hver bidrar med 160 millioner euro.

Fondet får i utgangspunktet en indirekte eierandel på 49 prosent i tre vindparker med en samlet kapasitet på 258 MW for et kontantvederlag på 176 millioner Euro.

«Fred. Olsen-relaterte selskaper har i mer enn 25 år utviklet et sterkt økosystem og en solid merittliste innen fornybar energi. Vi er veldig glade for å fortsette å bygge gode partnerskap, og her med sterke langsiktige fornybar energiinvestorer KLP, MEAG og Keppel», sier Anette Olsen, administrerende direktør i Bonheur og styreleder i FORAS.