Oljeprisen klarer ikke å hente seg inn tirsdagens fall

Tirsdag sank prisen på et fat brent-olje med over seks prosent, og endte på 99,83 dollar. Dette var første gan siden april at oljeprisen var under 100 dollar. Onsdag morgen er prisen opp fattige 0,11 prosent til 99,26 dollar per fat.

Analytiker i Nordnet Roger Berntsen peker på amerikanske råoljelagere som en årsak bak utviklingen i oljeprisen.

– De amerikanske olje -og bensinlagrene steg videre i forrige uke, grunnet lavere etterspørsel etter olje. Oljeprisen reagerte markant på nyheten, da dette kan være et svakhetstegn hva angår underliggende aktivitetsnivå i økonomien. Dollaren steg for øvrig til det høyeste nivåer på over 20 år, noe som isolert sett, er dårlig nytt for verdensøkonomien, skriver Berntsen i Nordnets morgenkommentar.

Fare for Europa

En av de viktigste fraktkanalene av russisk gass til Europa er rørledningen Nord Stream 1. Når det nå skal startes vedlikeholdsarbeid på rørledningen, er gasstilbudet til Tyskland i en risikosone ifølge CNBC.

Nord Stream 1 er Europas største infrastruktur når det kommer til gassimport, og har en transportkapasitet på 55 milliarder kubikkmeter per år.

Det fryktes at vedlikeholdsarbeidet kan ta mer tid enn de ti dagene som er anslått, noe som ville gjort vondt verre for Europa. Manglende gasstilbud gjør allerede at strømregningene til mange husholdninger har skutt i været.

Aksjer

Tirsdagens børsdag i Oslo ble en tung dag for de to oljegigantene Equinor og Aker BP.

Equinor falt 1,2 prosent til en kurs på 335,2 kroner. Tirsdag det ble kjent at Equinor kjøper et amerikansk energilagringsselskap.

Aker BP endte ned 1,8 prosent til en kurs på 335,4 kroner. Selskapet la frem tall som viste at det produserte mindre i andrekvartal.

Samtidig steg Norwegian Energy Company med 6,2 prosent til 385 kroner pr. aksje. Selskapet la frem sine sterkeste kvartalstall noen sinne tirsdag morgen.