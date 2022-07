Potensiell milliardjobb for Cadeler

Cadeler har signert tre avtaler med en ny kunde, ScottishPower Renewables, går det frem av en børsmelding onsdag.

Den totale verdien av disse avtalene varierer fra 90 til 225 millioner euro, opplyses det.

Cadeler har signert sin første fartøyreservasjonsavtale med ScottishPower Renewables. Avtalen omfatter transport og installasjon av 95 vindturbiner som skal installeres ved East Anglia Three vindkraftverk. I tillegg er det signert to «preferred bidder»-avtaler for East Anglia One North og East Anglia Two.

Fartøysreservasjonsavtalen er for transport og installasjon av 95 vindturbingeneratorer, som skal installeres i løpet av 2026 i Nordsjøen. Vindparken vil ha en total kapasitet på 1,4 GW.

East Anglia Hub består av tre faser: East Anglia One North, East Anglia Two og East Anglia Three. Den totale kapasiteten til East Anglia Hub vil være rundt 3 GW.

«For dette store prosjektet vil Cadeler utplassere både ett av sine O-klasse-fartøyer med den nye kranen, samt ett av de to nybyggede X-klasse-fartøyene. Cadeler er for tiden i ferd med å bygge to nye X-klasse-fartøy og har som mål å ha det første nybygget klart for drift innen andre halvdel av 2024», heter det i meldingen.

(TDN Direkt)