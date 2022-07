Panoro og PetroNor fullfører salg av datterselskap

Panoro Energy har fullført salget av sine heleide datterselskaper Pan-Petroleum Services Holdings og Pan-Petroleum Nigeria Holding til PetroNor for et upfront-vederlag på 10 millioner dollar pluss et betinget vederlag på opptil 16,67 millioner dollar basert på fremtidige gassproduksjonsvolumer.

Det fremgår av en melding onsdag.

De solgte datterselskapene eier 100 prosent av aksjene i Pan-Petroleum Aje Limited. Etter transaksjonen har Panoro ingen operativ tilstedeværelse igjen i Nigeria.

Upfront-vederlaget på 10 millioner dollar forventes å betales innen femten virkedager via tildeling og utstedelse av 96.577.537 nye PetroNor-aksjer. Når vederlagsandelene er utstedt og mottatt, vil Panoro distribuere disse nye PetroNor-aksjene til Panoro-aksjonærene. Panoro vil kommunisere separat etter hvert tidsplanen for denne prosessen og nøkkeldatoer. Etter mottak av vederlagsaksjene vil Panoro midlertidig ha en 6,78 prosent eierandel med stemmerett i PetroNor, frem til aksjene distribueres til Panoro-aksjonærene, opplyses det.

Oppkjøpet av Panoros eierandelene legger til rette for etableringen av Aje Production AS som et felleseid selskap med Yinka Folawiyo Petroleum ("YFP"), operatøren av OML 113, skriver Petronor.

TDN Direkt