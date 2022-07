Netto uttak i ESG-fond for første gang siden 2018

Krig og resesjonsfrykt har sørget for et tøft år i de fleste finansielle markeder, og blant verdipapirene som har falt mest i verdi finner vi vekstaksjer. ESG-selskap (Environmental, Social, and corporate Governance) faller i stor grad innenfor denne kategorien.

Aksjer i slike bærekraftige selskaper har på grunn av den globale oppvarmingen vært populære investeringsobjekter siden 2000-tallet, men på grunn av stigende renter og generell markedsuro har mange investorer bestemt seg for å selge seg ut av både ESG-aksjer og -fond.

Mai var den første måneden med netto uttak fra fra amerikanske ESG-fond siden desember 2018. Samlet sett ble det trukket 3,5 milliarder dollar fra de bærekraftige fondene i mai.

Gjennom de første fem månedene i 2022 var netto innskudd i amerikanske ESG-fond 7,5 milliarder dollar, ned fra 35 milliarder dollar i samme periode i fjor, ifølge Morningstar.

Ikke bekymret

Amerikanske fond med en bærekraftig investeringsfilosofi har de siste fem årene slått markedet med 1,4 prosent. Denne trenden har nå snudd ned, der de samme fondene har prestert omtrent 2 prosent dårligere enn markedet så langt i år. Alyssa Stankiewicz fra Morningstar er likevel ikke bekymret for investeringsvilligheten i ESG-sektoren.

– Før vi kan påstå at etterspørselen etter ESG-fond har blitt betydelig svekket ønsker vi å se en raskere og mer markant nedgang enn resten av markedet, sier Stankiewicz ifølge Reuters.

Aksjeanalytikere hos Morgan Stanley er enige. Disse sa i juni at den svake perioden innen ESG-aksjer ikke representerer en strukturell nedgang.

Peter Essele fra Commonwealth Financial Network mener ESG-investorer vanligvis har en lengre tidshorisont enn tradisjonelle investorer, og derfor er mer trofaste til sine investeringer.

– Vi ser en tendens der ESG-investorene er mindre prestasjonsfokuserte enn resten av markedsaktørene. De er derfor villige til å knytte seg til selskaper gjennom perioder med høy volatilitet i markedet.