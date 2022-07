Fred.Olsen-familiens Bonheur omsatte for 2,4 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 1,6 milliarder på samme tid i fjor. Kvartalet endte med et nettooverskudd på 161 millioner kroner, mot et tap på 11 millioner kroner i fjorårets andre kvartal.

Konsernets fornybarvirksomhet, som består av flere operative vindparker i blant annet Storbritannia og Sverige endte med et EBITDA-resultat på 502 millioner kroner, opp fra 197 millioner i fjor.

Solgte parker

Tidligere denne uken ble det kjent at selskapet har solgt 49 prosent av tre eksisterende vindparker til investeringsfondet Hvitsten AS for 176 millioner euro - tilsvarende om lag 1,8 milliarder kroner. Fondet er et samarbeid mellom KLP, MEAG Munich ERGO AssetManagement GmbH og Keppel Corporation Limited.

Hver av de tre partnerne bidrar med 160 millioner euro, slik at fondet – som skal sikre egenkapitalfinansiering for de tre solgte parkene, og fremtidige parker i Norge, Sverige og Storbritannia – totalt er på 480 millioner euro.

Ned i cruise

Vindservice-virksomheten endte med et EBITDA-resultat på 106 millioner, ned fra 271 millioner i andre kvartal i fjor. Nå som «Bold Tern» er ferdig med verftsopphold for kranoppgraderinger ser Fred. Olsen Wind Carrier positivt på markedet både på kort og lang sikt, med en ordrebok på rundt 530 millioner kroner.

Cruisesegmentet, som gjennom pandemien har ligget med brukket rygg, endte med et EBITDA-resultat på minus 42 millioner kroner. En bedring fra minus 179 millioner kroner på samme tid i fjor.

Nå tynges resultatet noe som følge av høye drivstoffpriser, mobiliseringskostnader for «Balmoral» og kansellering av russiske og ukrainske destinasjoner.

I løpet av andre kvartal hadde Fred. Olsen Cruise Lines tre skip i drift, og endte med et belegg på 73 prosent. Selskapet skriver at det er stor etterspørsel etter cruise de kommende somrene, men tar likevel et forbehold om at det er usikkert hva som skjer ved en ny covid-bølge, og økt usikkerhet knyttet til utviklingen i den britiske økonomien.