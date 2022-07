ACME og Scatec går sammen Yara om grønn ammoniakk-satsing

ACME Group og Scatec har signert en term sheet-avtale med Yara for avtak av grønn ammoniakk fra første fase av av grønn ammoniakk-prosjektet fra Oman.

«Oman har gode forutsetninger for fornybar energi og en strategisk beliggenhet for å produsere grønn ammoniakk for eksport til både Europa og Asia, som er pådrivere for å redusere CO2-utslipp,» står det i børsmeldingen.

ACME og Scatec utvikler allerede det grønne ammoniakkprosjektet i Oman, og fellesforetaket har som mål å bygge et toppmoderne anlegg.

«CME og Scatec vil begynne å utvikle den første fasen av prosjektet over 12 km2 land for å produsere 100.000 metriske tonn grønn ammoniakk per år i den spesielle økonomiske sonen ved Duqm. Når det er ferdig utviklet, vil en andre fase bli lagt til, og prosjektet forventes å produsere opptil 1,1 millioner tonn grønn ammoniakk årlig,» heter det videre.

– Yara Clean Ammonia jobber med å muliggjøre det rene ammoniakkmarkedet. Den grønne ammoniakken fra Oman vil gå inn i vårt skalerbare distribusjonssystem og bidra til utslippsfritt drivstoff for dyphavsfart, kraftproduksjon og gjødsel globalt, sier Magnus Krogh Ankarstrand, som leder Yaras satsing på grønn ammoniakk.