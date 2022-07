Hynion fikk torsdag melding om at Energimyndighetene i Sverige gir støtte på 61,4 millioner svenske kroner til Hynion Sverige AB for to høykapasitets hydrogenstasjoner som vil plasseres i Vesterås og Jönkøping, går det frem av en børsmelding fredag.

Stasjonene skal ha en kapasitet på 1.500 kilo pr. dag, og bygges for å legge til rette for at lastebiler nå skal fases inn.

TDN Direkt