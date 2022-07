Trekker seg som styremedlem i Hexagon Purus

Det gjør Hilland for å minke antallet styreverv hun har, for å begrense arbeidsmengden sin, skriver selskapet i en melding. Selskapet takker Hilland for hennes bidrag.

– Det har vært en stor glede å være del av styret til Hexagon Purus, samt å bidra til å styrke selskapets ledende markedsposisjon i et nullutslipps mobilitetsmarked, sier Jannicke Hilland i en kommentar.