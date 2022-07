EU signerer en ny gassavtale

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Europas energisjef Kadri Simson besøker Aserbajdsjan mandag for å inngå en ny gassavtale, sier kilder til CNBC.

– Du kan forvente en betydelig økning i volum i de kommende årene, sa en EU-tjenestemann til avisen.



Landet, som grenser til Georgia, Tyrkia, Armenia, Russland, Iran og Kaspihavet, begynte å eksportere naturgass til Europa via Trans Adriatic Pipeline i slutten av 2020.

Til tross for at Russland har benektet at de bruker gass som et våpen, har forsyningene falt med over 60 prosent de siste ukene.

– Midt i Russlands bevæpning av energiforsyningen, er diversifisering av energiimporten vår en topp-prioritet for EU, sa EU-kommisjonen fredag.

Må gjennom Russland

Noen analytikere stiller imidlertid spørsmål ved påliteligheten til Aserbajdsjan som leverandør.

«Det bør tas i betraktning at ruten for aserbajdsjansk gass til Europa går gjennom Russlands innflytelsessfære,» sa Gubad Ibadoghlu, senior gjestestipendiat ved LSE-universitetet.

Det internasjonale energibyrået bemerket i mars at det kan være en rolle for Aserbajdsjan å spille når Europa ser ut til å redusere gassimporten fra Russland.