Mandag kjøpte verdens største kapitalforvalter, BlackRock 1.001.495 aksjer i Scatec. Etter transaksjonen sitter BlackRock på 8.297.265 aksjer i fornybarenergiselskapet, som tilsvarer en eierandel på 5,22 prosent.

Kjøpet ble foretatt fredag 15. juli, da varierte kursen mellom 96,00 og 99,50, før den stengte på 98,22. Det vil si at BlackRock kjøpte Scatec-aksjer for minst 96,1 millioner kroner.

15. juli var forsåvidt den dagen ACME og Scatec kunngjorde at de går sammen Yara om grønn ammoniakk-satsing. De to selskapene signerte en term sheet-avtale med Yara for avtak av grønn ammoniakk fra første fase av av grønn ammoniakk-prosjektet fra Oman.

Aksjekjøpet til BlackRock kommer halvannen måned etter at kapitalforvalteren solgte Scatec-aksjer for 15 millioner kroner og flagget en eierandel under 5 prosent, da til en kurs på mellom 93,24 til 94,88 kroner pr. aksje.