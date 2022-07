Rundt klokken 07:30 mandag er futures på brent-olje ned 0,5 prosent, til en pris på 105,84 dollar per fat. Samtidig er futures på WTI-olje ned 0,31 prosent til en pris på 102,28 dollar per fat.

Russlands Gazprom har erklært force majeure på gassleveranser til Europa til minst én storkunde, ifølge et brevet datert 14. juli, melder Reuters mandag.

I brevet stod det at Gazprom, som har monopol på russisk gasseksport via rørledning, ikke kunne oppfylle sine forsyningsforpliktelser på grunn av «ekstraordinære» omstendigheter utenfor selskapets kontroll.

Ifølge en kilde skal dette gjelde forsyninger gjennom gassrørledningen «Nord Stream 1», som er en viktig forsyningsrute til Tyskland.

Spinnvill idé

Det har blitt diskutert om det bør legges et pristak på russisk olje. Gal Luft, direktør for Institute of the Analysis of Global Security, mener at dette er en spinnvill idé som kan gi negative konsekvenser for resten av verden.

– Forslaget tar ikke hensyn til at olje er fungibelt, mener Luft. Fungibelt innebærer at olje er utskiftbar, altså er to fat olje like og verdt like mye.

Forslaget har blitt spesielt diskutert av USA for å redusere Russlands oljeinntekter som brukes til å finansiere krigen i Ukraina.

– Det er ikke slik oljemarkedet funker. Dette er et svært sofistikert marked, og en kan ikke tvinge prisene ned på denne måten, avslutter Luft til CNBC.