Myndighetene i Frankrike er villige til å tilby 9,7 milliarder euro, som tilsvarer 12 euro pr. aksje, for å ta full kontroll over det franske energiselskapet Électricité de France (EDF).

EDF er midt inne i et omfattende vedlikeholds- og reparasjonsprogram for sine atomkraftverk, noe som har gjort at produksjonen har falt, og produksjonssvikten kan i verste fall undergrave Europas planer om å gjøre seg uavhengige av russisk gass, ifølge Bloomberg.

I tillegg har EDF slitt med forsinkelser og kostnadsoverskridelser ved bygging av nye reaktorer. Dette har gjort at myndighetene i Frankrike har bestemt seg for å ta full kontroll over energiselskapet for å sikre elektrisitetsforsyningen i landet.

NASJONALISERES: Franske myndigheter vil ta full kontroll over EDF for å sikre strømproduksjonen i landet. Her fra atomkraftverket Dampierre-en-Burly, øst for Orléans. Foto: Bloomberg

Største atomkraftoperatør

EDF er en av verdens største energiprodusenter og driver blant annet Frankrikes atomkraftverk. Fra før av sitter den franske stat på en eierandel på 84 prosent i energiselskapet, mens private investorer eier 15 prosent og de ansatte 1 prosent.

Ifølge det franske finansdepartementet representerer prisen på 12 euro en oppside på 53 prosent i forhold til sluttkursen til EDF 5. juli, som var dagen før statsminister Élisabeth Borne kunngjorde regjeringens planer vedrørende Europas største atomkraftoperatør.

Aksjen til EDF hoppet 15 prosent tirsdag morgen, til 11,70 euro pr. aksje, etter at aksjen hadde vært suspendert i én uke i påvente av detaljer om den franske regjeringens oppkjøpsplan. EDF ble børsnotert i Paris i 2005 til en kurs på 33 euro pr. aksje.

– Nødvendig



STØTTER OPPKJØPET: Ingo Speich, leder for bærekraft og eierstyring i Deka Investment. Foto: Bloomberg

Ifølge finansdepartementet i Frankrike vil kjøpstilbudet bli sendt inn til børsregulatoren i begynnelsen av september, med mål om å ha fullført prosessen med å ta energiselskapet av børs innen utgangen av oktober, skriver Reuters.

– Nasjonalisering er til syvende og sist den eneste måten å redde selskapet og sikre strømproduksjon på, sier Ingo Speich i Deka Investment, som har en liten eierandel i EDF, til nyhetsbyrået og legger til:

– Dette er et bittert, men nødvendig skritt.