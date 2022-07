Dersom gassen ikke begynner å strømme mot Europa igjen i løpet av uken vil det gjøre det vanskelig for flere europeiske land, og spesielt Tyskland, å fylle opp gasslagrene sine for vinteren. Tyskland er Europas største økonomi og et av de viktigste produksjonssentre i verden, og nedleggelser i deler av Tyskland vil nesten helt sikkert sende økonomien inn i en resesjon.

CNBC har derfor snakket med noen internasjonale meglerhus som har satt opp en liste over fire mulige scenarioer som kan skjer vedrørende Nord Stream-ledningen denne uken.

HAR SISTE ORDET: Gassen fra Gazprom skal etter planen gjenopptas torsdag denne uken, så fremt ikke Russlands president Vladimir Putin presser på for en utsettelse for gassleveransen. Foto: Bloomberg

Scenario nr. 1: En full omstart

I dette scenarioet gjenopptar Gazprom strømmen av naturgass i løpet av de neste dagene med nesten full kapasitet. Dette kan igjen føre til et rally i amerikanske og europeiske aksjer og bidra til å styrke euroen.

Scenario nr. 2: Delvis omstart

Strømmen av naturgass blir gjenopptatt, men med reduserte volumer. Det kommer an på hvor mye gassen blir redusert med. Blir den redusert til 40 prosent av kapasiteten er ikke det bra, men det er enda verre med bare 20 prosent. Dette vil gjøre at markedene vil være anspente mens de venter på når og hvis strømmen av gass kommer tilbake for fullt.

Scenario nr. 3: Ingen omstart, men positive tegn

I dette scenarioet blir strømmen av gass til Europa ikke gjenopptatt denne uken, men det er likevel tegn på at det vil skjer om ikke altfor lenge. Dette vil føre til at aksjer og euroen faller, mens kreditt- og bankaksjer vil vakle.

Scenario nr. 4: Ingen omstart og ingen tegn

Her kommer det ikke noe gass til Europa fra Russland gjennom Nord Stream denne uken, og det kommer heller ingen indikasjon på når det eventuelt vil komme noe. Dette er det verst tenkelige scenarioet. Da vil aksjer falle globalt, euroen vil falle og kreditt vil bli utsatt. Bankaksjer er spesielt sårbare i dette tilfellet.

Spår resesjon og aksjestup

Hvis det skulle bli worst-case scenario, hvor gassen forblir slått av, forventer Deutsche Bank at rasjoneringen av gass vil føre til et tysk BNP fall på mellom 5 og 6 prosent i 2023. BNP Paribas mener en fullstendig stans i gassleveransen fra Russland vil føre til at Euro Stoxx 50 faller 20 prosent eller mer, med flere kvartaler med europeisk resesjon.

Mens den sveitsiske storbanken UBS spår at hvis Russland stenger samtlige rørledninger til Europa, og ikke bare Nord Stream, kan det sende euroen til 0,90 mot dollaren, Stoxx 600-indeksen vil falle ytterligere 20 prosent og bedrifters inntekter vil synke med 15 prosent.

Den siste banken CNBC snakket med var JPMorgan Chase. Amerikanerne mener at dersom russerne stenger gassforsyningene til Europa vil bevegelsene i europeiske selskapsobligasjoner være større enn under den første bølgen av pandemien i 2020.