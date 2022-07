Nok et superkvartal for Aker BP

Aker BP leverte en omsetning på 2,026 milliarder dollar i andre kvartal, mot 1,124 milliarder dollar i tilsvarende periode året før.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 1,749 milliarder dollar, opp fra 855 millioner dollar året før.

Resultatet etter skatt endte på 188 millioner dollar, noe som tilsvarer 1,86 milliarder kroner med dagens valutakurs. Det er også en forbedring på 34 millioner dollar, eller 337 millioner kroner, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Selskapet betalte et utbytte på 0,48 dollar per aksje i første kvartal. Den øker selskapet med 11 prosent til 0,525 dollar per aksje i andre kvartal.



«Økonomisk er Aker BP meget robust. Høye olje- og gasspriser har bidratt til sterk kontantstrøm, slik at vi kan fullføre Lundin-transaksjonen uten å legge til ny gjeld mens våre kredittvurderinger har blitt oppgradert. Følgelig er vi nå i stand til å øke utbyttenivået ytterligere», forklarer adm. dir. Karl Johnny Hersvik i Aker BP i en pressemelding.

Forventer dobling

Oppkjøpet av Lundin Energys olje og gassvirksomheten ble avsluttet 30. juni, og er inkludert i Aker BPs finansielle rapporter fra og med 1. juli 2022.

«Jeg er glad for å kunne rapportere at Lundin-transaksjonen har blitt fullført i løpet av andre kvartal for å skape fremtidens E&P-selskap. Det sammenslåtte selskapet har en mer diversifisert og robust portefølje, med bransjeledende kostnadsnivå og lavt karbonutslipp, og er posisjonert for å levere lønnsom vekst inn i neste tiår», forteller Hersvik i pressemeldingen.

«I andre kvartal produserte vi 181.300 fat oljeekvivalenter per dag, drevet av planlagte vedlikeholdsprogrammer. For andre halvdel av 2022 har vi forventer å mer enn doble produksjonen vår etter hvert som vi integrerer Lundin-eiendelene».