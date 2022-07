Von der Leyen: – Russland utpresser EU

Europakommisjonen har onsdag lagt frem en plan for å redusere kontinentets gassforbruk med 15 prosent i det kommisjonen kaller for "save gas for the winter"-planen, i et forsøk på å gjøre Europa mindre avhengig av russisk gass.

President for kommisjonen Ursula von der Leyen har uttalt at 12 medlemsland av EU har blitt påvirket av den reduserte tilgangen til russisk gass. Presidenten mener det ikke er usannsynlig at Russland vil stoppe å tilby gass til medlemsland av EU.

– Russland utpresser EU, og de bruker energi som et våpen, skriver Leyen til CNN.

Har frist til september

Planen krever at alle medlemsland reduserer energiforbruket med 15 prosent mellom august i år og mars neste år. Landene har til september å bevise at de klarer å nå målet.

Planen blir lagt frem samtidig som Gazprom, Russlands største oljeselskap, mulig ikke vil fortsette å tilby gass gjennom rørledningen Nord Stream 1 pipeline. De siste dagene har rørledningen vært stengt grunnet vedlikeholdsarbeid.

Rørledningen er en essensiell kobling for gassleveranse til Europa via Tyskland. Det transporteres og leveres om lag 55 milliarder kubikkmeter med gass i året.

Gazprom har redusert

I juni kuttet Gazprom gassmengden gjennom rørledningen med 60 prosent, og begrunnet dette med sanksjonene som EU har pålagt Russland i forbindelse med krigen i Ukraina.

Russland kan bestemme seg for å skru kranene helt igjen. Landet har allerede stoppet å levere gass til flere land som har nektet å godta at å betale Russland i Rubel, den lokale russiske valutaen. Å godta dette ville vært et brudd på EUs sanksjoner.