Statkraft økte bruttoinntektene kraftig

Bruttoinntekter for andrekvartal endte på i underkant av 26 milliarder kroner, sammenliknet med i underkant av 16 milliarder i andrekvartal 2021.

Samtidig økte energikostnaden kraftig, som medførte at bruttoinntektene sank fra 9.3 til 8.9 milliarder kroner. Driftskostnadene økte også betydelig. De store kostnadsøkningene førte til at bunnlinjen for kvartalet endte på negative 1.2 milliarder, sammenliknet med et overskudd på 2.4 milliarder i andrekvartal 2021.

En annen stor endring er selskapets derivatbeholdning, som har økt kraftig fra 11,3 milliarder i 2021 til 77,2 milliarder ved utgangen av andrekvartal 2022.

Mener Russland har noe av skylden

Det hevdes at at resultatet i andrekvartal var preget av svært høy volatilitet i energimarkedene og usikkerhet knyttet til energiforsyning fra Russland.

– Den europeiske energikrisen har akselerert som en følge av redusert gassforsyning fra Russland, noe som har resultert i høye kraftpriser og en stor økning i Statkrafts brutto driftsinntekter. Den betydelige økningen i terminprisene for kraft har imidlertid ført til urealiserte negative sikringseffekter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en børsmelding.