Pilene peker ned på oljemarkedet ved ukestart

Rundt klokken 07:30 synker brent-oljen med 0,78 prosent, og et fat koster da 102,38 dollar. WTI-oljen synker med 0,75 prosent til en pris på 94 dollar per fat.

Til sammenlikning ble et fat Nordsjø-olje omsatt for 103,22 dollar ned 0,62 prosent fredag kveld, mens et fat WTI-olje sank med 1,76 prosent til 94,65 dollar samme tid.

– Stemningen på oljemarkedet vil sannsynligvis fortsette å være bearish, da vi tror fremtidige rentehevinger vil påvirke global etterspørsel etter drivstoff. I tillegg kan det se ut til at økende tilbud av olje fra Libya vil bidra til å jevne ut tilbud-etterspørsel, skriver Kazuhkio Saito, analytiker i Fujitomi Securities, til CNBC.

Nye regler for Russland

EU sa forrige uke at de vil tillate russisk-eide selskaper å frakte olje til land i «den tredje veden» som et unntak fra sanksjonene. Avgjørelsen ble tatt av alle medlemsland på bakgrunn av risikoen for lite globalt energitilbud.

CNBC skriver at den russiske sentralbanken har uttalt at landet ikke vil selge olje til land som legger pristak på oljen, slik den amerikanske finansministeren Janet Yellen har foreslått.