Scatecs EBITDA falt til 517 millioner kroner i andre kvartal 2022

Scatec la tirsdag morgen frem sitt regnskap for andre kvartal 2022. Her kom det frem at selskapets proporsjonale omsetning er opp fra 1.007 millioner kroner i andre kvartal 2021, til 1.130 millioner kroner i andre kvartal i år.

Samtidig er fornybarselskapets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ned fra 601 millioner kroner i andre kvartal i fjor, til 517 millioner kroner i år.

Ifølge konsensustall fra TDN var det på forhånd ventet en proporsjonal omsetning på 1.047 millioner kroner og en proporsjonal EBITDA på 511 millioner.

Selskapets kraftproduksjon økte fra 860 GWh til 916 GWh i andre kvartal. Selskapet melder at det er i ferd med å begynne byggingen av to større kraftstasjoner i Sør-Afrika og Brasil, at det er i ferd med å utvide aktiviteten i Pakistan og at det flytter dets første grønn-hydrogen prosjekt i Egypt, inn i backlogen.

Proporsjonalt driftsresultat for kvartalet endte på 230 millioner kroner. Dette er ned fra 364 millioner kroner samme periode i fjor.

Kraftproduksjon

Proporsjonal omsetning i kraftproduksjonssegmentet økte fra 875 millioner kroner i andre kvartal i fjor, til 1.015 millioner kroner i år. Dette tilsvarer en økning på 16 prosent. Økningen skal skyldes økt salg av kraft i Filippinene, økt kapasitet i Argentina and valutaeffekter.

I tillegg så har man effektene av Ukraina-situasjonen som trekker gav reduserte inntekter for selskapet.

Kraftproduksjonen i Filippinene endte 20 prosent over snittet for de seneste fem årene, men likevel under hva Scatec hadde kontrakter på å levere, slik som forventet. Dermed måtte Scatec ut i markedet for å fylle kontrakten, hvilket førte til salgskostnader på 198 millioner kroner og et bruttoresultat for segmentet på 810 millioner kroner.

Scatecs guiding for kraftproduksjonen for 2022 samlet, er økt fra intervallet 2,3 til 2,6 milliarder kroner, til intervallet 2,5 til 2,7 milliarder for å reflektere valutaratene ved slutten av året.