Pilene peker opp på oljemarkedet

Tirsdag morgen stiger brent-oljen med 1,31 prosent til en pris på 106,53 dollar per fat. Samtidig stiger WTI-oljen med 1,27 prosent, o et fat koster nå 97,93 dollar per fat.

Til sammenlikning ble et fat nordsjøolje omsatt for 103,9 dollar ved norsk børsslutt mandag, mens et fat WTI-olje ble omsatt for 95,56 dollar.

Kutter bruken av russisk gass

Ifølge TDN Direkt har medlemslandene i EU har blitt enige om en plan om å kutte bruken av russisk gass med 15 prosent. Det skal gjelde for perioden 1. august i år til 31. mars neste år. I tillegg vil det bli innført en ordning som utløser krav om energisparing ved omfattende gassmangel.

Mandag opplyste den russiske energiganten Gazprom at leveransene av gass til Tyskland vil bli ytterligere redusert til 20 prosent av full kapasitet. Onsdag stenges nok en turbin som følge av teknisk vedlikehold, melder Gazprom.

Tysk avhengighet

NTB skriver at under konsultasjoner mellom EUs medlemsland uttrykte bare fire betydelige forbehold over gasspareavtalen.

Tyskland er blant landene som er sterkt avhengig av russisk gass og er en sterk tilhenger av nødplanen. Økonomiminister Robert Habeck skal etter planen å delta på ministermøtet på vegne av den tyske regjeringen senere tirsdag.

Europas energiproduksjon er avhengig av russisk gass, og Russland anklages for å strupe leveransene for å ramme europeisk økonomi.

Samtidig har EU-landene besluttet å kutte importen av russisk olje og kull for å straffe Russland for Ukraina-krigen.