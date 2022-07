DPA: EU-landene enige om gasskutt

Et annet aspekt er at noen land sliter med å nå målet om å fylle gasslagrene til minst 80 prosent av full kapasitet før vinteren, mens andre – deriblant Tsjekkia – allerede har nådd dette målet.

Samlet sett ligger fyllingsgraden i EUs gasslagre nå på 66 prosent.

Kutt i leveransene

Det ekstraordinære energiministermøtet holdes dagen etter at den russiske energigiganten Gazprom meldte at leveransene av gass til Tyskland igjen vil bli redusert. Fra og med onsdag vil leveransene gjennom gassrørledningen Nord Stream 1 bli redusert til 20 prosent av full kapasitet. Da stenges nok en turbin som følge av teknisk vedlikehold, ifølge Gazprom.

Ifølge EUs energikommissær Kadri Simson er det nettopp et slikt scenario EU-kommisjonen har advart mot.

– Gårsdagens kunngjøring fra Gazprom understreker nok en gang at vi må være forberedt på muligheten for kutt i forsyningene fra Russland når som helst, sa Simson ved ankomst til energiministermøtet i Brussel.

– Vi vet at det ikke er noen teknisk grunn til å gjøre dette. Det er en politisk motivert skritt, fastholdt hun.

Avhengighet

Russland har de siste årene stått for om lag 40 prosent av gassleveransene til EU. Det har satt EU, og spesielt Tyskland, i en dyp avhengighet av Russland.

Nå anklages russerne for å strupe leveransene for å ramme europeisk økonomi. Samtidig har EU besluttet å kutte importen av russisk olje og kull for å straffe Russland for Ukraina-krigen.

Estlands økonomiminister Riina Sikkut sa foran tirsdagens energiministermøte at EU nå må sende et klart budskap til Russlands president Vladimir Putin om at Europa ikke lar seg utpresse.

– Vi vet at Russland bruker energi som et våpen, og Russland forstår at det blir en vanskelig vinter. Men Europa skal takle dette, sa hun.

