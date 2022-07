Nok et knallkvartal for Equinor

Oljegiganten Equinor kunne vise til et resultat på 6.760 millioner dollar i årets andre kvartal, opp fra 1.943 millioner dollar i andre kvartal i fjor.

Selskapets driftsinntekter var på 36.387 millioner dollar, tilsvarende 358,7 milliarder norske kroner. Dette er opp fra 17.380 millioner dollar i tilsvarende kvartal året før, samt opp fra 36.050 i årets første kvartal. Inntektene drives av både høyt volum og høye priser på både gass og olje, gitt den seneste tids energikrise.

– Russlands invasjon av Ukraina har påvirket allerede stramme energimarkeder og skapt en energikrise med høye priser som treffer folk og alle sektorer i samfunnet, uttaler konsernsjef Anders Opedal i en børsmelding.

– Equinor fortsetter å levere høy gassproduksjon fra norsk sokkel, inkludert volumer fra Hammerfest LNG, som nå er trygt tilbake i produksjon. Solid drift sammen med høye priser ga sterke finansielle resultater med et justert driftsresultat på mer enn 17 milliarder dollar før skatt, fortsetter han.

Trapper opp utbytte

I årets første kvartal falt Equinor-aksjen på veldig sterke tall. Dette fikk analytikerne til å klø seg i hodet.

– Det virker noe rart. Skal jeg tippe er det nok mangelen på økning i utbytte som tynger aksjen, sa analytiker Teodor Sveen Nilsen i Sparebank 1 Markets den gang.

Nå har selskapet trappet opp med et kontantutbytte på 0,20 dollar per aksje for andre kvartal, økt ekstraordinært kontantutbytte til 0,50 dollar per aksje for andre og tredje kvartal, og økt tilbakekjøpsprogram til inntil 6.000 millioner dollar, med en tredje transje på rundt 1.830 milliarder.

Equinors massive pengestrøm fører også til utslag i selskapets balanse. Gjeldsgraden til selskapet er nå redusert til -38,6 prosent, målt som netto gjeld mot justert investert kapital. I første kvartal i fjor var gjeldsgraden 22,2 prosent, og sank på et år til -24,6 prosent i første kvartal i år.

Den ekstremt lave gjeldsgraden, samt et såpass betydelig fall på kort tid impliserer at pengene renner inn fortere enn Equinor kan bruke de. Det sier noe om hurtigheten og skalaen i den oppturen oljenæringen nå befinner seg i.

Spås i all-time high

Energiskvis og høye oljepriser har ført til en eventyrlig kursoppgang for Equinor. Det norske analytikerkorpset tror på videre kursoppgang og har et gjennomsnittlig kursmål på aksjen på 377 kroner. Utenlandske analytikere er derimot hakket mer nøkterne, med gjennomsnittlig kursmål på 364 kroner.

Equinor-aksjen hadde all-time high i mai på 360,60 kroner. Ved børsslutt i går ble aksjen omsatt for 357,15 kroner.

I følge tall fra Bloomberg hadde 24,2 prosent av analytikerene en kjøpsanbefaling på Equinor, mens 60,6 prosent anbefaler å holde aksjen. De resterende 5 analytikerene utgjør 15,2 prosent og anbefaler salg av aksjen.