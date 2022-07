Ser 20 prosent nedside i fornybargigant

DNB Markets nedjusterer kursmålet på Scatec til 81 kroner per aksje, fra tidligere 86 kroner. Meglerhuset gjentar med det salgsanbefalingen på selskapet, og ser en nedside på over 20 prosent i aksjen.

I analysen med navnet «Walking away from 15GW target» viser meglerhuset til at selskapet endelig har tatt inn over seg realitetene om at målet om 15GW innen 2025 er for ambisiøst. Meglerhuset skriver videre at inflasjon og og høyere gjeldsamortisering vil redusere kapitalen tilgjengelig for vekst, og de ser derfor en høyere risiko forbundet med den videre vekst-takten til selskapet.

Ifølge DNB Markets endte tallene for netto gjeld på 17,2 milliarder dollar i andre kvartal, 11 prosent over konsensus på 15,3 milliarder. Avviket tilsvarer drøye 11 prosent av markedsverdien. Dette gjør at meglerhuset nå estimerer likviditeten tilgjengelig for vekst til 5,6 milliarder kroner innen 2025.

Meglerhuset mener at den underliggende verdien til selskapet er 66 kroner per aksje. De forventer nå at konsensusestimatene skal ned, og at et nytt kapasitetsmål bør blir betydelig lavere.

Finansiering er ikke et problem

– Sånn som virksomheten vår utvikler seg, ser vi nå at dette 15 GW-målet ikke lenger er representativt for virksomheten vi utvikler. Vi skal komme tilbake med et nytt justert mål, som har mer av de nyansene med seg knyttet til sånn som vår forretning utvikler seg, sa konsernsjef Terje Pilskog etter fremleggelsen av kvartalstallene og la til:

– Vi har sol, vind og hydro som er produksjonsteknologier, også har vi batterier som måles på kapasitet på samme måte men ny teknologi. Tilslutt har vi hydrogen og ammoniakk som er noe helt annet igjen. Investeringsporteføljen vår vil se annerledes ut fremover og da er det naturlig med andre målsetninger også.

På spørsmål om selskapet vil trenge å hente kapital svarte Pilskog at Scatec har mer enn nok kapital for å finansiere de umiddelbare prosjektene i backlogen.

– Alt i alt kan vi si at dersom veksten kommer raskere så har vi mange ulike alternativer å spille på hva gjelder finansiering, sa konsernsjefen til Finansavisen.