Strømprisrekord – tidendes høyeste døgnpris

Dermed knuses prisrekorden fra 21. desember i fjor som ble satt på 3,95 kroner per kWh, skriver Europower.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Mellom klokken 19 og 20 torsdag vil strømprisen i Sørvest-Norge ligge på 4,72 kroner per kilowattime (kWh). Det viser foreløpige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 2,2 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,023 kroner.

Høyere snittpris på landsbasis

Snittprisen i landet vil torsdag ligge på 1,67 kroner per kWh. Det er 0,43 kroner høyere enn på onsdag og 1,15 kroner høyere enn samme dag i fjor.

Sørøst- og Vest-Norge vil få en døgnpris på 2,048 kroner, mens situasjonen er en annen i Midt- og Nord-Norge døgnprisen vil ligge på 0,017 kroner.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie.

I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Lavest i Midt- og Nord-Norge

Den laveste kWh-prisen torsdag blir mellom klokken 0 og 1 på natten i Midt- og Nord-Norge, da på 0,015 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst- og Vest-Norge 1,88 kroner og Sørvest-Norge 3,85 kroner.

Tirsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 3,93 og 0,013 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,61 og 0,26 kroner per kWh.

NTB