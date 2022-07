Gassleveransene fra Russland til Tyskland på 20 prosent av kapasiteten

Nord Stream 1 leverer gass til Europa fra Russland via Tyskland, og har tidligere i juli vært stengt i ti dager på grunn av vedlikehold.

Det statlige russiske energiselskapet Gazprom kunngjorde mandag at de ville kutte tilførselen av gass til 33 millioner kubikkmeter per dag, omtrent 20 prosent av kapasiteten til rørledningen. Tyskland bekrefter onsdag at dette har skjedd.

Gazprom skylder på tilstanden til den ene motoren som årsak, men Tysklands økonomiminister Robert Habeck avviser denne forklaringen.

– Det er ingen teknisk årsak til at leveransene blir redusert, har Habeck uttalt.

En talsperson for den tyske regjeringen har kalt kuttet et maktspill fra russisk side.

(NTB)