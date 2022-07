Motemilliardæren bygger opp fornybar-portefølje

Zara-grunnlegger Amancio Ortega laster opp i fornybar energi og kjøper 5 prosent av det spanske gasselskapet Enagas sin fornybare enhet Enagas Renovable. Enagas Renovable fokuserer på utvikling av nye energityper som hydrogen og biogass, skriver Bloomberg.

Kjøpet skjer gjennom holdingselskapet Pontegadea som allerede hadde en eierandel på 5 prosent i Enagas. Investeringen markerer nok et steg i Ortegas inntreden i energiinvesteringer, og spesifikt i fornybar energi. I fjor kjøpte Pontegadea en 49 prosent eierandel i Repsols Delta vindpark, 12 prosent av portugisiske REN og 5 prosent av spanske Red Electrica Corp.

Har investert stort i eiendom

Ortega er Spanias rikeste med sine 59 prosent eierandel i fast-fashion-firmaet Inditex som eier Zara-kjeden. Ifølge Forbes er han god for nesten 600 milliarder norske kroner.

Utbytte fra Inditex forvaltes av holdingselskapet Pontegadea, som tradisjonelt har investert i eiendom i New York, Toronto, London og Madrid. Porteføljen har gjort Ortega til den største utleieren blant Europas superrike, med eiendommer verdt 15,6 milliarder euro.

Nylig ble det kjent at Ortega kjøpte leilighetsbygningen Dutch 19 på Manhattan i New York – en 64 etasjers bygning stappfull av luksusleiligheter, for om lag 5 milliarder norske kroner.