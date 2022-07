Statnett vurderer Mongstad-situasjonen

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) sier regjeringen ikke har bestemt seg for om man skal gi Equinor kompensasjon for å drifte kraftverket videre.

– Det er viktig at vi ikke tar forhastede beslutninger. Jeg vil derfor avvente hva som kommer ut av utredningen til Statnett, sier Aasland til NTB.

Aasland bekrefter imidlertid at Statnett er bedt om å vurdere stansing av nedleggingen av Mongstad som et såkalt Saks-tiltak. Saks er en forkortelse for svært anstrengte kraftsituasjoner.

Gasskraftverket på Mongstad skal i utgangspunktet legges ned i august.

– Det er et kraftverk som ikke er lønnsomt å drifte og ha som beredskap, og det har vært kjent i mange år at det skal legges ned, sier Opedal til NTB.

Han legger til at Equinor har spurt om det er noen som ønsker å ta den økonomiske byrden av å drifte kraftverket som reserveløsning, uten å ha fått svar.

Tirsdag ba Frp-leder Sylvi Listhaug, fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland og en rekke lokale næringslivstopper om at regjeringen stanser nedleggelsen av gasskraftverket i Nordhordland. Også Statnett har bedt Equinor om å beholde kraftverket, som har vært i drift siden 2010, noe selskapet avviste i begynnelsen av juli.

– Det har vært kjent for alle aktører i markedet at dette vil skje. Jeg tror ikke Equinor skal være den som sikrer og betaler for backup for norsk produksjon, sier Opedal.

(NTB)