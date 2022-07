Zelenskyj vil levere mer strøm til Europa

– Vi forbereder oss på å øke eksporten av elektrisitet til forbrukere i EU. Eksporten vår er ikke bare en mulighet til å skaffe utenlandsk valuta, men også til å hjelpe våre partnere stå imot Russlands energipress, sa den ukrainske presidenten i sin kveldstale onsdag.

Russland har kuttet kraftig i gassleveransene til Europa gjennom rørledningen Nord Stream 1. Gassen brukes blant annet til strømproduksjon.

Zelenskyj sier Ukraina har koblet sitt strømnett til det europeiske til tross for den pågående krigen.

– Vi skal gradvis bli en av garantistene for Europas energisikkerhet, takket være vår strømproduksjon, sa Zelenskyj.

– Vår eksport vil ikke bare tillate oss å øke inntektene våre i utenlandsk valuta, men vil også hjelpe våre partnere til å motstå russisk energipress, uttalte han. Ifølge presidenten ønsker Ukraina gradvis å bli en av garantistene for europeisk energisikkerhet.

Påkoblingen til det europeiske nettet i mars gjorde også at Ukraina kunne koble seg fra strømnettet de delte med Russland og Belarus og som dermed gjorde dem avhengige av det russiske nettselskapet.

Russland presser EU

Gassforbindelsen gjennom Nord Stream 1 ble nylig kuttet ytterligere av Russland og ligger leverer nå gass på omtrent en femtedel kapasitet.

Den russiske statskontrollerte energigiganten Gazprom hadde flagget kuttet, og Kreml begrunnet kuttet 27. juli med det de kaller «tekniske årsaker».



– Vi hadde regnet med å motta en reparert motor fra Siemens (Energy) så langt tilbake som i mai, men per i dag har vi ikke fått denne motoren, sa Gazproms viseadministrerende direktør Vitaly Markelov til Rossiya 24 TV 27. juli.



Europeiske tjenestemenn har avviste Russlands unnskyldninger, anklaget Moskva for å bevæpne energiforsyninger og sa at det ikke var noen teknisk årsak til avbruddet.

Russland er verdens nest største oljeeksportør etter Saudi-Arabia og verdens største eksportør av naturgass. Europa importerer rundt 40 prosent av gassen og 30 prosent av oljen fra Russland.