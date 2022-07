OLJE FOR ALLE PENGENE: Christen Sveaas har lang historikk i Viking Supply og Panoro. I år har han akselerert oljeinvesteringene gjennom Borr Drilling, Siem Offshore, Solstad og PGS. Og nå har han blitt hovedeier i et stjernespekket oljeletingsselskap. Foto: Per Martin Norli