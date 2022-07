Tjente over 20 tusen per sekund

Oljegigantene Exxon Mobil og Chevron la frem andrekvartalstall fredag. Med en gjennomgående høy oljepris ble kvartalet svært gunstig for selskapene.

Exxon fikk et årsresultat på 17.6 milliarder dollar, tilsvarende om lag 170 milliarder kroner. Dette var nesten en dobling fra førstekvartal, og 273 prosent høyere enn årsresultatet i andrekvartal i 2021. Hele kvartalssaken kan du lese her.

Samtidig fikk Chevron en bunnlinje på 11.4 milliarder dollar, opp 247 prosent fra andrekvartal 2021.

Over 20.000 per sekund

Det smått utrolige resultatet til Exxon tilsvarer enn netto inntjening på 2,245 dollar per sekund, som tilsvarer over 20.000 norske kroner.

I gjennomsnitt tar det ca. to minutter å fylle en full biltank med bensin, ifølge CNN. Dette betyr at på den tiden noen bruker på å fylle tanken på bilen, har oljeselskapet tjent over 4 millioner kroner.

Oljeprissjokk

Krigen i Ukraina pekes på som hovedårsaken til den sterke resultatleveringen. Oljeprisen har steget med over 50 prosent siden 1. januar, og krigen har ført til lavere tilbud av olje.

Spesielt Europas gassforsyning har blitt rammet av krigen, der Russland har truet med å stoppe å selge gass til EU på bakgrunn av de tunge sanksjonene som unionen har pålagt Russland.