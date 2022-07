Norsk Industri ber om handlingsregel for krafteksporten

– Hvis kraftselskapene ikke tar situasjonen på alvor, må staten ta grep. Hvis de ikke stopper eksporten når magasinene nærmer seg null, så betyr det at markedet ikke fungerer, sier Norsk Industris administrerende direktør, Stein Lier-Hansen, til Klassekampen.

Norsk Industri er den største organisasjonen i NHO. Nå mener Lier-Hansen regjeringen ikke har noen tid å miste. Selv om han forstår at de nøler, vil han at de skal være enda tydeligere.

– Hvis de er skuffa, må de stille krav. Da må de si at nå krever vi at dere følger en handlingsregel for å fylle opp magasinene, sier han.

Fyllingsgraden i Øst- og Sør-Norge er på et historisk lavt nivå, de har ikke vært på et like lavt nivå på 20 år. Flere har tatt til orde for at Norge må reforhandle eksportavtalene med Europa.

Lier-Hansen mener løsningen er enklere enn det.

– Hver enkelt land har selvråderett med tanke på egne ressurser. Vi har råderett, men vi tar den ikke i bruk. Ingen kan kritiserer Norge for at vi ikke tømmer vannmagasinene våre når de er nesten på nullnivå. Det skjønner alle land, og EU er helt enige med oss, sier Lier-Hansen til avisen.