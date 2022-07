Gazprom slutter å levere gass til Latvia

– I dag har Gazprom avsluttet sine gassleveranser til Latvia som følge av brudd på betingelsene, skriver den russiske gassgiganten på Telegram lørdag.

Den russiske gassgiganten har den siste tiden trappet kraftig ned på gassleveransene til Europa. Onsdag var leveransene via gassrørledningen Nord Stream nede i 20 prosent av kapasiteten.

To dager før varslet selskapet at det ville begrense leveransene til 33 kubikkmeter per dag. Det er halvparten av hva det har levert siden leveransene startet opp igjen i forrige uke etter en vedlikeholdsperiode på ti dager.

EU anklager Russland for å kutte gassleveransene som straff for de vestlige sanksjonene knyttet til Russlands krig i Ukraina.