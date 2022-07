Aasland: – Det er Statnett som eventuelt må foreslå å redde Mongstad

Equinor har besluttet å legge ned gasskraftverket 30. august. Statnett har bedt Equinor videreføre driften, men dette avviser energigiganten. Det er ikke Equinors oppgave å sikre Norge en strømbackup, sa konsernsjef Anders Opedal onsdag.

Det ansvaret er det regjeringen som har, slår Høyre fast. Partiet frykter at manglende handlekraft fra regjeringen fører til at anlegget på Mongstad fases ut før kraftsituasjonen er under kontroll.

NVE har bedt Statnett om å utrede tiltak for særs anstrengte kraftsituasjoner. Statnett har fått frist på seg til å levere rapporten innen 1. oktober, én måned etter at gasskraftverket ved Mongstad er stengt ned. Statssekretær Elisabet Sæther (Ap) sier til avisa Nordhordland at NVE, som beredskapsmyndighet, deretter vil vurdere utredningen til Statnett.

Ove Trellevik, Høyres talsperson for olje og gass, påpeker at det er fare for strømrasjonering i vinter, ifølge regjeringen.

– Høyre er derfor krystallklare på at gasskraftverket på Mongstad må være tilgjengelig til situasjonen er mer under kontroll og vi får en bedre balanse i tilbud og etterspørsel, sier Trellevik til NTB.

– Vi er også tydelige på at regjeringen og olje- og energiministeren må komme på banen og gi Equinor den økonomiske kompensasjonen som trengs for å holde anlegget i beredskap, i hvert fall til over neste vinter. Det vil koste, men utkobling og rasjonering vil koste mer, sier han.

Høyre: – Regjeringens ansvar

Trellevik sier det ikke er tvil om at gasskraftverket skal fases ut på sikt.

– Men det ville vært uklokt å fase ut en 150 MW gassturbin når situasjonen i kraftmarkedet er så dramatisk som den er nå. Men det er ikke Equinor sitt ansvar, det ansvaret hviler på regjeringen og olje- og energiministeren, sier Trellevik.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sa til NTB tidligere i uken at hun krever at regjeringen sporenstreks griper inn og redder kraftverket.