Seabras tildelt kontraktsforlengelse

Seabras, som er et 50/50 joint venture mellom Paratus Energy og Sapura Energy, er tildelt en kontraktsforlengelse i to år for PLSVen «Sapura Esmeralda» av Petróleo Brasileiro (Petrobras) fra og med august 2022.

Det fremgår av en melding fra Paratus Energy mandag.

Med alle Seabras' seks PLSVer under langsiktige kontrakter er ordrereserven ved utgangen av juli 2022 på 940 millioner dollar, opplyses det.

TDN Direkt