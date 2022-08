Sikret ny avtale med dansk energikjempe

Cadeler har signert ny avtale med Ørsted om å utføre installasjon av turbinfundamenter ved havvindparken Hornsea 3 utenfor østkysten av Storbritannia, fremgår det av en melding mandag.

Offshoreinstallasjonen for vindparkprosjektet forventes å begynne i 2026. Når prosjektet er fullført, vil havvindturbinene kunne generere opptil 2.852 gigawatt med energi.

Som antydet i en melding 9. mai 2022, har Cadeler og Ørsted jobbet tett sammen for å inngå denne avtalen for bruk av F-klassefartøyet på Hornsea 3-prosjektet. Kontrakten inneholder en ytterligere gjensidig forpliktelse om å utvikle fartøyleieavtalen til en transport- og installasjonskontrakt for hele fundamenteringsområdet, noe som vil utvide Cadelers engasjement i prosjektet, fremgår det av dagens melding.

Avtalen er med forbehold om at Ørsted tar en positiv endelig investeringsbeslutning for Hornsea 3.

