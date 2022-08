Sentralbanksjef: – Dette gjør Russland sterkere

Tirsdag morgen omsettes et fat brent-olje for 99 dollar, ned 0,93 prosent. Samtidig synker WTI-oljen med 0,63 prosent.

Oljespekulanter teller nå ned til OPEC+ møtet som vil fastsette produksjonsnivåene for september. Prisnedgangen har nå nullet ut hele prisøkningen i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina sent i februar, til tross for at Washington og EU har innført en rekke sanksjoner mot russisk energieksport, skriver TDN Direkt.

«Råoljeprisene falt etter at et vell av fabrikkaktivitetsdata antydet at verden er på vei mot en gigantisk global økonomisk nedgang, og på forventninger om mer oljeproduksjon etter en veldig god inntjeningssesong for oljeselskapene», skriver Edward Moya, senior markedsanalytiker i OANDA, i et notat ifølge Reuters.

Trøbbel i Tyskland

Byen Hannover i Tyskland skrur nå av varmt vann på alle offentlige dusjer og presidentpalasset i Berlin skrur av alle lys om natten.

Landet stålsetter seg for vinteren, der de vil trenge all den energien de kan få tak i. Tyskland, og andre deler av Europa, har fått store deler av energitilførselen fjernet på bakgrunn av Russlands avgjørelse om å kutte gasstilbudet, og problemet ser ikke ut til å løse seg.

Ifølge Bloomberg vil Moskva sannsynligvis holde gasseksport til Europa på et minimumsnivå inntil videre.

– Strategien deres har alltid vært å forsøke å splitte motstandere, da dette gjør Russland sterkere. Hvis vi tillater Russland å splitte oss vil vi også bli sårbare, skriver sentralbanksjef Martin Kazaks i Latvia.