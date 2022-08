TotalEnergies med revidert plan for Tyra

Første gassdato for Tyra II er av TotalEnergies revidert til vinteren 2023/2024, ifølge en oppdatering fra Norwegian Energy Company onsdag. Revisjonen har vært drevet av globale forsyningskjedeutfordringer, som har påvirket fabrikasjonsarbeidet på prosessmodulen.

Operatøren har konkluderte med at tidsplanen for det opprinnelige planlagte arbeidet ikke lenger er oppnåelig og det sannsynlige utvalget av første gassdatoer for Tyra II er som følger: P10 i oktober 2023, P50 i desember 2023 og P90 i mars 2024.

Som et resultat er utgiftsbudsjettet for Tyra II forventet å stige. TotalEnergies har indikert at de forventer et bruttobudsjett for første gass på om lag 24,0 milliarder danske kroner og på 25,7 milliarder danske kroner for ferdigstillelse. Netto resterende utgifter for Norero før første gass er omtrent 300 millioner dollar, noe som innebærer en nettoøkning på om lag 120 millioner dollar sammenlignet med tidligere budsjett. Økningen i budsjettet er i hovedsak knyttet til høyere forventede kostnader ved oppkoblingen og igangkjøring og prosjektledelse.

Basert på gjeldene estimater og de reviderte prognosene er selskapet fullt finansiert, ifølge meldingen.



– Dagens nyhet om en revidert plan for Tyra er skuffende, men vi går nå inn i den siste fasen av Tyra-utviklingen med god definisjon av arbeidsomfanget som gjenstår for å oppnå første gass. Vi har nå en robust plan bygget på erfaring fra de første ni månedene med offshore-oppkobling og igangkjøring, og vi forventer å legge til mer enn 500 offshorearbeidere. Kompleksiteten i operasjonene på Tyra vil øke og trygg drift er vår hovedprioritet. Den nært forestående utseilingen av TEG-modulen fra Batam er en betydelig milepæl for Tyra II med produksjonsprosessen på land fullført. Innen fjerde kvartal 2022 vil alle åtte modulene ha blitt installert offshore, og, viktigere, gjenværende aktivitet til første gass vil være fullstendig innenfor TotalEnergies direkte kontroll, kommenterer driftsdirektør Marianne Eide i Noreco.

Se Investor update her kl. 11.00.

TDN Direkt