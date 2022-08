Gigantresultat for Petoro – leverte 1,3 milliarder til AS Norge hver dag

I andre kvartal leverte Petoro 121 milliarder kroner til staten. Rekordresultatet skyldes i hovedsak vesentlige høyere inntekter som følge av ekstrempriser på olje- og gass rundt om i verden.

– Kontantstrømmen vi leverer er formidabel, og den norske stat har aldri hatt så store inntekter fra petroleumsvirksomheten, sier adm. direktør Kristin F. Kragseth i Petoro.

Høye priser gir inntekter

Det betyr at Petoro leverte 1,3 milliarder kroner til oljefondet og den norske velferdsstaten, gjennom SDØE-porteføljen de forvalter, hver eneste dag i første halvår av 2022.

– Rekordresultatet kan først og fremst tilskrives de ekstremt høye prisene på energi som preger verden for øyeblikket. God drift og langsiktig arbeid har sørget for at vi kan bidra til sikre og pålitelige energileveranser med lave utslipp til et marked i Europa som er svært presset, sier Kragseth.

Økt gassproduksjon

Gassproduksjonen var på 109 millioner standard kubikkmeter pr. dag, som er en økning på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll og Åsgard, produksjon fra Martin Linge som startet opp i fjor, samt Snøhvit som gjenopptok produksjonen 2. juni etter brannen ved Hammerfest LNG i 2020.

Petoro forvalter statens direkte eierskap i olje- og gassfelt, eller statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (oljefondet).

(NTB)