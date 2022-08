– Kan bekreftes dersom en tilbudskrise inntreffer

To av de ledende OPEC-nasjonene Saudi Arabia og De forente Arabiske Emirater (UAE) er klare til å øke oljeproduksjonen signifikant dersom verden skulle oppleve en tilbudskrise til vinteren, skriver tre kilder til Reuters.

Under OPEC+-møtet onsdag ble det bestemt at kartellet skal øke oljeproduksjonen med om lag 100.000 fat per dag. De ga også informasjon om total produksjonskapasitet, informasjon som er relativt uvanlig.

Under møtet informerte de om at de har liten overskuddskapasitet dersom det skulle inntreffe en tilbudskrise. Tre kilder skriver imidlertid til Reuters at både Saudi Arabia og UAE kan øke produksjonen betraktelig, men at de kun vil gjøre dette dersom det oppstår en tilbudskrise.

Over 2 millioner

Kildene kvantifiserte ikke kapasiteten, men det sies at Saudi Arabia, UAE og enkelte andre OPEC-land har 2 til 2.7 millioner fat i reservekapasitet.

– Den eneste måten dette kan bekreftes på er dersom en langvarig tilbudskrise skulle inntreffe, skriver en av kildene til Reuters.

Kilden sier videre at en mulig kan få svaret allerede til vinteren, da konfliktene vedrørende Russland ikke ser ut til å avta med det første. Invasjonen av Ukraina førte til en skarp økning i oljeprisen, der brent-oljen var på sitt høyeste nivå på 14 år.

Siden toppen har imidlertid oljeprisen falt noe tilbake etter at data har indikert lavere oljeetterspørsel. Kildene skriver at OPEC+ ikke så noe logikk i å tilby betydelig mer olje til et marked der prisen allerede er på vei ned.